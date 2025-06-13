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        Kırklareli'nde jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:22
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        Kırklareli'nde jandarma personeli kan bağışında bulundu
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        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kan Ver, Can Ver" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için etkinlik düzenledi.

        Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışı yaptı.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de çadırı ziyaret ederek, bağışta bulunan personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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