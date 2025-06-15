Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de yerli tohumların gelişimi incelendi

        Kırklareli'nde deneme alanlarına ekilen yerli arpa, Macar fiğ ve buğday çeşitlerinin gelişimi takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de yerli tohumların gelişimi incelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli’nde deneme alanlarına ekilen yerli arpa, Macar fiğ ve buğday çeşitlerinin gelişimi takip ediliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan deneme alanlarında incelemelerde bulundu.

        Çalışmalar kapsamında Yoğuntaş köyündeki "Ekim", "Ocak", "Orak" ve "Poyraz" arpa çeşitleri, Paşayeri köyündeki yem bitkileri "Alperen" ve "Kristal", Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyündeki "Saban", "Toprak", "Albaşak" ve "Damla" cinsi buğdayların gelişimi gözlemlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumlara önem verdiklerini söyledi.

        Yürütülen çalışmalarla bölge yapısına en uygun, verimi ve kalitesi yüksek hububat çeşitlerinin belirlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Karaca, deneme alanlarında yapılan fenolojik gözlemlerin hasat sonrasında üreticilerle paylaşılacağını ifade etti.

        Karaca, "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, çiftçilere rehberlik edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde babalar ve çocukları, doğa yürüyüşü yaptı
        Kırklareli'nde babalar ve çocukları, doğa yürüyüşü yaptı
        Babalar ve çocukları Babalar Günü'nü kamp yaparak kutladı
        Babalar ve çocukları Babalar Günü'nü kamp yaparak kutladı
        Köye taşınan iş insanının kurduğu tekstil atölyesi, kadınların el emeğini i...
        Köye taşınan iş insanının kurduğu tekstil atölyesi, kadınların el emeğini i...
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut ola...
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut ola...