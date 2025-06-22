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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile 58 yıllık evli çift Selime ve Muzaffer İnal, 61 yıldır evli Makbule ve Rafi Taşkın çifti ile 95 yaşındaki Muammer Yurdakul'u ziyaret etti.

        Ailelerin isteklerini dinleyen Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Aile kavramına önem verdiklerini ifade eden Bayram, ailelere sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

        - "Yeni doğan Destek Paketi Projesi"

        Kırklareli'nde "Yeni Doğan Destek Paketi Projesi" protokolü imzalandı.

        Kırklareli Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında yeni doğan bebeklerinin ailelerine destek paketi verilecek.

        İl Sağlık Müdürü Cerit, konuşmasında, yeni doğan bebeği olan ailelere destek vereceklerini söyledi.

        Destek paketlerinde bebeklerin ilk ihtiyaçları olan kıyafet, bez gibi ürünlerin yer aldığını ifade eden Cerit, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yeni doğan bebeklerin sağlıklı gelişiminin desteklemesi ve temel ihtiyaçlarının karşılamasını amaçladıklarını aktaran Cerit, proje ile sosyal dayanışmayı güçlendirerek toplumsal farkındalığı arttırmayı istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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