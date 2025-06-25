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        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:54
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        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Devletliağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın bölgedeki çalılık ve ağaçlık alanlara da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 10 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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