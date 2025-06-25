Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Devletliağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgedeki çalılık ve ağaçlık alanlara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 10 dekar alan zarar gördü.
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