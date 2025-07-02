Kırklareli Valisi Turan, Mobil Göç Noktası aracını inceledi

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde oluşturulan asayiş ve trafik uygulama noktasına gelen Vali Turan, Mobil Göç Noktası aracı hakkında İl Göç Müdürü Fırat Güreş'den bilgi aldı.

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