Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.
Balaban, 1984 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askeri gemide meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Oktay Yatkın'ın Kıyıköy beldesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ailenin isteklerini dinleyen Balaban, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Şehit ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade eden Balaban, şehit yakınlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını dile getirdi.
- Çocuk parkı yapımı tamamlandı
Pınarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parkı hizmete açılacak.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkta incelemede bulundu.
Parkın hem çocuklar hem de vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Talay, vatandaşların çardaklarda otururken, çocuklarının da parkta eğlenebileceğini belirtti.
Talay, modern oyun gruplarıyla donatılan parkın herkese hayırlı olmasını diledi.
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