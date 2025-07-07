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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

        Balaban, 1984 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askeri gemide meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Oktay Yatkın'ın Kıyıköy beldesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Balaban, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Şehit ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade eden Balaban, şehit yakınlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını dile getirdi.

        - Çocuk parkı yapımı tamamlandı

        Pınarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parkı hizmete açılacak.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkta incelemede bulundu.

        Parkın hem çocuklar hem de vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Talay, vatandaşların çardaklarda otururken, çocuklarının da parkta eğlenebileceğini belirtti.

        Talay, modern oyun gruplarıyla donatılan parkın herkese hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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