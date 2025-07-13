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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:40
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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile 65 yıllık evli Seniha ve Mehmet Çeltikçi çiftini ziyaret etti.

        Yaşlı çift ile sohbet eden Turan, taleplerini de dinledi.

        Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

        Çeltikçi çiftinin sevgi, sadakat ve beraberlikleriyle örnek olduğunu aktaran Turan, çifte sağlıklı ve huzurlu nice yıllar temennisinde bulundu.

        Turan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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