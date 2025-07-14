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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:55
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, görevine başladı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Taşkoparan, adliye personeliyle tanışmasının ardından makamına geçti.

        Taşkoparan, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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