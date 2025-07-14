Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özkan Levent Taşkoparan, görevine başladı.
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Taşkoparan, adliye personeliyle tanışmasının ardından makamına geçti.
Taşkoparan, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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