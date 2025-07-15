Kırklareli Valisi Turan, gençlerle bir araya geldi

Bu tür projelerle gençlerin Türkiye'nin her köşesi gezerek tanıma imkanı bulduğunu dile getiren Turan, gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Vali Turan, 22 ilden 36 genç gönüllü ve 4 koordinatörü Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.

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