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        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu

        Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76'ya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:40
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        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu
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        Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76'ya ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Kırklareli motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre kentte 74 bin 222 otomobil, 2 bin 876 minibüs, 1800 otobüs, 19 bin 723 kamyonet, 4 bin 766 kamyon, 45 bin 560 motosiklet, 22 bin 669 traktör ve 460 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

        Haziran ayında 3 bin 135 taşıtın devri yapıldı. Bunlardan 1910'u otomobil, 498'i motosiklet, 416'sı kamyonet, 185'i traktör, 51'i minibüs, 43'ü kamyon, 29'u otobüs, 3'ü ise özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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