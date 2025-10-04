Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kıyıköy beldesinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği yer yer 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri, denize açılmakta güçlük çekiyor.
Küçük balıkçı tekneleri de hava muhalefeti sebebiyle iki gündür avlanmaya çıkamıyor.
Öte yandan limanda bulunanlar, boyu 2 metreye ulaşan dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
