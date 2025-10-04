Habertürk
        Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı

        Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:15
        Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı
        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kıyıköy beldesinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği yer yer 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

        Dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri, denize açılmakta güçlük çekiyor.

        Küçük balıkçı tekneleri de hava muhalefeti sebebiyle iki gündür avlanmaya çıkamıyor.

        Öte yandan limanda bulunanlar, boyu 2 metreye ulaşan dalgaları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

