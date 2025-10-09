Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında eylül ayında 22 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 19 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Kırklareli'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, kentlerinin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden olduğunu belirtti.

Geçen ay sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Eylül ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 22 operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur. Ayrıca, 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 85 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır.

FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 4 operasyon düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmış ve 1 şüpheli tutuklanmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir. Bu başarılar, terör tehditlerini kökünden önleme konusundaki kararlılığımızı pekiştirmektedir."