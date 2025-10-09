Kıbrıs gazisi Osman Türk, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Osman Türk'ün cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Türk için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Türk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Türk'ün yakınları, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.
