Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Bulut, ziyaretinde hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, her fırsatta hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.