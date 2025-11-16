Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Cevizköy'de Kadriye Kesebir ile Zade Köse'yi evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.

        Vatandaşların yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade eden Özderin, her fırsatta aileleri ziyaret ettiğini kaydetti.

        - "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

        Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Hundi Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu.

        İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

        İlçe vaizi Muhammed Hanefi Aktaş namaz sonrası sohbet gerçekleştirdi.

        Programa Kaymakam Enver Özderin de katılırken, program sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Son durum! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi; otel mühürlendi
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'...
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca için mevlit okundu
        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca için mevlit okundu
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Pınarhisar'da ari hayvan işletmelerindeki çalışmalar incelendi
        Pınarhisar'da ari hayvan işletmelerindeki çalışmalar incelendi
        Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, devrildi: 8 yaralı
        Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, devrildi: 8 yaralı