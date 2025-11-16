Vatandaşların yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade eden Özderin, her fırsatta aileleri ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Cevizköy'de Kadriye Kesebir ile Zade Köse'yi evlerinde ziyaret etti.

