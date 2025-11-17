Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, bakliyat hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:33
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, bakliyat hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti.

        ​​​​​​​Özderin, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile Cevizköy'de üretici Barış Tufan'ın kuru fasulye ve nohut hasadını takip etti.

        Hasat çalışmalar hakkında üretici Tufan'dan bilgi alan Özderin, hasadın bereketli olmasını diledi.

        - Akdemir, okul ziyaretinde bulundu

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yapan öğrencileri ziyaret etti.

        Arife Bekir Uğurlu İlkokulu'nda törene katılan Akdemir, daha sonra sınıflara geçen öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akdemir, öğrencilere derslerinde başarı diledi.

        Öğretmenleri de ziyaret eden Akdemir, isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

