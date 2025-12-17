Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 766 bin 547 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 766 bin 547'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:53
        Türkiye İstatistik Kurumun (TÜİK) tarafından 2025 kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

        Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ'da 381 bin 389, Edirne'de 207 bin 555, Kırklareli'nde ise 177 bin 603 oldu.

        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı eylül ayında 758 bin 473, ekim ayında ise 762 bin 475 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

