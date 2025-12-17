TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Alacaoğlu köyüne 19 Aralık Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Akdemir, okullardaki eğitim faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Özalp, esnafı önemsediklerini belirterek, her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Pazar esnafıyla sohbet eden Özalp, vatandaşların da taleplerini dinledi.

Özderin, Yenice köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.