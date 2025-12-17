Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Özderin, Yenice köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, köyde devam eden çalışmaları inceledi.
- Başkan Özalp, pazar esnafını ziyaret etti
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, halk pazarını ziyaret etti.
Pazar esnafıyla sohbet eden Özalp, vatandaşların da taleplerini dinledi.
Özalp, esnafı önemsediklerini belirterek, her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini kaydetti.
- Eğitim faaliyetleri değerlendirildi
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Akdemir, okullardaki eğitim faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.
- Elektrik kesintisi
Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Alacaoğlu köyüne 19 Aralık Cuma bir süre enerji verilmeyecek.
Kesinti 09.00-10.00 saatlerinde uygulanacak.
