Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Özderin, Yenice köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, köyde devam eden çalışmaları inceledi.

        - Başkan Özalp, pazar esnafını ziyaret etti

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, halk pazarını ziyaret etti.

        Pazar esnafıyla sohbet eden Özalp, vatandaşların da taleplerini dinledi.

        Özalp, esnafı önemsediklerini belirterek, her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

        - Eğitim faaliyetleri değerlendirildi

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.

        Akdemir, okullardaki eğitim faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Alacaoğlu köyüne 19 Aralık Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Kesinti 09.00-10.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretinde bulundu
        Üniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor
        Üniversite öğrencisi Trakya'nın unutulan lezzetlerini kayıt altına alıyor
        Kırklareli'nde gübre bayilerine sıkı denetim
        Kırklareli'nde gübre bayilerine sıkı denetim
        HSK üyesi Serdar Ateş, Kırklareli Adliyesini ziyaret etti
        HSK üyesi Serdar Ateş, Kırklareli Adliyesini ziyaret etti
        Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa