Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile üç firma arasında indirim protokolü imzalandı.

Odadan yapılan açıklamada, ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla indirim protokollerine yenilerinin eklendiği belirtildi.

Oda üyelerine yazılım firması ile program alımlarında yüzde 10, kuru temizleme, tadilat, ütü ve halı yıkama hizmetlerinde yüzde 15, özel bir kurs merkezi ile yapılan protokolle de yüzde 40 indirim uygulanacağı aktarılan açıklamada, indirimlerden yararlanmak isteyen üyelerin kimlik kartlarını ibraz etmelerinin zorunlu olduğu kaydedildi.

- Demirci, başarılı sporcuları tebrik etti

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Kocaeli'de düzenlenen Kuzeybatı Bölge Takım ve Ferdi Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Traker Spor Kulübü masa tenisi sporcularını kabul etti.

Ziyarette sporcular ile sohbet eden Demirci, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Demirci, sporculara Türkiye şampiyonası hazırlıklarında başarı diledi.

- Lüleburgaz'da altyapı çalışmaları devam ediyor