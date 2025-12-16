Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile üç firma arasında indirim protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:22
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile üç firma arasında indirim protokolü imzalandı.

        Odadan yapılan açıklamada, ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla indirim protokollerine yenilerinin eklendiği belirtildi.

        Oda üyelerine yazılım firması ile program alımlarında yüzde 10, kuru temizleme, tadilat, ütü ve halı yıkama hizmetlerinde yüzde 15, özel bir kurs merkezi ile yapılan protokolle de yüzde 40 indirim uygulanacağı aktarılan açıklamada, indirimlerden yararlanmak isteyen üyelerin kimlik kartlarını ibraz etmelerinin zorunlu olduğu kaydedildi.

        - Demirci, başarılı sporcuları tebrik etti

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Kocaeli'de düzenlenen Kuzeybatı Bölge Takım ve Ferdi Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Traker Spor Kulübü masa tenisi sporcularını kabul etti.

        Ziyarette sporcular ile sohbet eden Demirci, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

        Demirci, sporculara Türkiye şampiyonası hazırlıklarında başarı diledi.

        - Lüleburgaz'da altyapı çalışmaları devam ediyor

        Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güneş Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı'nda çalışmada bulunuyor.

        Ekipler çalışma kapsamında 240 metre kanalizasyon hattı ve 380 metre yağmur suyu hattı inşa etti.

        - Bisiklet yolları boyandı

        Lüleburgaz Belediyesince bisiklet yolu çizgi ve yönlendirme işaretleri boyandı.

        Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Caddesi'nde çalışmada bulundu.

        Çalışma kapsamında yolun iki yönünü gösteren işaretler, mavi zemin üzerindeki bisiklet sembolleri ve şerit ayrım çizgileri yenilendi.

