        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da geçen ay 4 bin 895 konut satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:03
        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 4 bin 895 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 3 bin 637, Edirne'de 657, Kırklareli'nde ise 601 konutun satışı gerçekleşti.

        Bölgede ekim ayında 5 bin 428 konut satılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

