Trakya'da geçen ay 4 bin 895 konut satıldı
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 4 bin 895 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 637, Edirne'de 657, Kırklareli'nde ise 601 konutun satışı gerçekleşti.
Bölgede ekim ayında 5 bin 428 konut satılmıştı.
