Trakya'da geçen ay 4 bin 895 konut satıldı

Tekirdağ'da 3 bin 637, Edirne'de 657, Kırklareli'nde ise 601 konutun satışı gerçekleşti.

Buna göre Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 4 bin 895 konutun satışı gerçekleştirildi.

