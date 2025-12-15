Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde belediye işçisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:55
        Kırklareli'nde belediye işçisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Beylik Mahallesi'nde yol kenarında O.Ç'nin (39) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Ağır yaralandığı belirlenen O.Ç, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olduğu öğrenilen O.Ç'yi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

