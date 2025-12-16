Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesinde "Yargı ile yakın temas" konferansı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:41
        Hukuk Fakültesi ile Adalet Atölyesi Kulübü iş birliğinde Kayalı Kampüsü Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

        Rektör Ak, konuşmasında, bu tür konferansların hukuk eğitiminin uygulama boyutunu güçlendirdiğini belirtti.

        Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri hukukçulardan dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Ak, öğrencilerin akademik eğitimine katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Konferansta öğrencilere yargı süreçleri, mesleki deneyimler, hukuk uygulamaları ve meslek etiği konularında bilgi verildi.

        Rektör Ak, konferansın ardından Başsavcı Taşkoparan, Komisyon Başkanı Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı Doğan ile Baro Başkanı Neşetoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

