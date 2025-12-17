Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi başlıklı konular değerlendirildi.
OSB'nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.
Toplantıya OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.