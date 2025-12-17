Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:25
        Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi başlıklı konular değerlendirildi.

        OSB'nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

        Toplantıya OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.

