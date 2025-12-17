HSK üyesi Serdar Ateş, Kırklareli Adliyesini ziyaret etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Serdar Ateş, Kırklareli Adliyesinde ziyaretlerde bulundu.
Ateş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı makamında ziyaret etti.
Taşkoparan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Ateş'e bilgi verdi.
Ateş, daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ı da ziyaret etti.
