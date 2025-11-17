Kırklareli'nin içme suyu Armağan Barajı'ndan karşılanacak

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, içme suyu ihtiyacının gelecek yıl Armağan Barajı'ndan karşılanacağını ve elektrik giderinden aylık 3 milyon tasarruf sağlanacağını belirtti.

Bulut, Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğünce arıtma tesisleri yakınlarında sürdürülen çalışmaları inceledi.

DSİ Kırklareli Şube Müdürü Cemil Sarı'dan bilgi alan Bulut, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını belirtti.

Kırklareli'nin hak ettiği içme suyuna çok yakında kavuşacağını ifade eden Bulut, tarihi bir projeye imza atmanın da mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Armağan Barajı'ndan gelecek olan su hattının arıtma tesisine ulaştığını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Gelecek olan su, arıtma tesisimize kendi cazibesiyle ulaşacağı için, aylık yaklaşık 3 milyon liralık elektrik masrafından kurtulacağız. Daha kaliteli ve daha ucuz içme suyuna kavuşacağımız projemizde, 23 kilometrelik hattımızı ve arıtma tesisi bağlantımızı tamamladık. Vadi geçiş noktalarındaki çalışmalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Armağan Barajı'ndan gelecek olan test suyu, yakın bir zamanda arıtma tesisimize ulaşacak. Kırklareli'mizi, yılların özlemi olan temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşturacak bu tarihi adım, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun."