Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti.
Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile amirlikte incelemede bulundu.
Ekiplerin denetleme faaliyetlerini takip eden Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Turan, trafik ekiplerinde görevinde başarı diledi.
