        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:20
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni ziyaret etti.

        Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile amirlikte incelemede bulundu.

        Ekiplerin denetleme faaliyetlerini takip eden Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Turan, trafik ekiplerinde görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

