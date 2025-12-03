Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:41
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ziyaretlerini sürdürüyor.

        Turan, 1993'te Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olan Jandarma Er Varol Çalışkan'ın Kavaklı beldesindeki ailesini ziyaret etti.

        Aileyle sohbet eden Turan, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

        Şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini kaydetti.

        Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

        

