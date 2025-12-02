Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:40
        Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

        Merkezi gezen Cerit, sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

        Personeliyle sohbet eden Cerit, acil sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu söyledi.

        Sağlık personelinin özveriyle çalıştığını ifade eden Cerit, acil sağlık hizmetleri kalitesinin artması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

