Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.
Merkezi gezen Cerit, sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.
Personeliyle sohbet eden Cerit, acil sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu söyledi.
Sağlık personelinin özveriyle çalıştığını ifade eden Cerit, acil sağlık hizmetleri kalitesinin artması için gayret gösterdiklerini kaydetti.
