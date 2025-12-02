Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, TREDAŞ'ın Vize İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        02.12.2025 - 11:16
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, TREDAŞ'ın Vize İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        Balaban, ziyarette İşletme Şefi Murat Tuzlacılar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        TREDAŞ'ın ilçeye yönelik yatırımlarını değerlendiren Balaban, personele görevinde başarı diledi.

        - Kaymakam Özderin'den okul ziyareti

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, Pınarhisar Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Okulların fiziki koşullarını inceleyen Özderin, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin okul idarecilerinden bilgi aldı.

        Özderin, ziyaretlerinde öğrencilerle de sohbet etti.

        - Yol bakım ve onarım çalışmaları

        Vize ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gazi Mahallesi Mescid Sokak'ta sıcak asfalt ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, kış öncesi doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarının tamamlanacağını belirtti.

        - Belediye Başkanı Talay, esnafları ziyaret etti

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Esnafla sohbet eden Talay, belediye hizmet ve çevre düzenlemelerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

