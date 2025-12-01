Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, KTSO'yu ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, KTSO'yu ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:53
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, KTSO'yu ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda çalışmaları hakkında Bulut’a bilgi verdi.

        Bulut ise kente yeni bir hizmet binası kazandıran Ilık ve ekibine teşekkür etti.

        KTSO’nun kentin üretimine, ticaretine ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Bulut, Ticaret ve Sanayi Odasının daha modern ve işlevsel bir yapıda hizmet verecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

