        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati'yi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:50
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati'yi makamında kabul etti.

        Balaban, ziyarette Nebati'ye görevinde başarı diledi.

        Nebati de ilçedeki ormancılık faaliyetlerine ilişkin Balaban'a bilgi verdi.

        - İlaçlama çalışması

        Pehlivanköy ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor.

        Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk havalarda üreyen haşere ve sineklere karşı ilçe genelinde ilaçlama yapıldığını belirtti.

        Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Hoşgör, ilaçlamaların her ay düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

        Ekiplerin sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevre için çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü aktaran Hoşgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kış aylarında görülebilecek haşere oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ilaçlama faaliyetlerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde kapsamlı şekilde sürdürülmektedir. Pehlivanköy için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam ediyoruz."

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Yayla ve Demirtaş Mahallelerine 4 Aralık Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti her iki mahallede de 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

