Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati'yi makamında kabul etti.

Balaban, ziyarette Nebati'ye görevinde başarı diledi.

Nebati de ilçedeki ormancılık faaliyetlerine ilişkin Balaban'a bilgi verdi.

- İlaçlama çalışması

Pehlivanköy ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk havalarda üreyen haşere ve sineklere karşı ilçe genelinde ilaçlama yapıldığını belirtti.

Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Hoşgör, ilaçlamaların her ay düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

Ekiplerin sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevre için çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü aktaran Hoşgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kış aylarında görülebilecek haşere oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ilaçlama faaliyetlerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde kapsamlı şekilde sürdürülmektedir. Pehlivanköy için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam ediyoruz."