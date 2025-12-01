Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Uluslararası öğrencilere Kırklareli'nin meşhur yemekleri tanıtıldı

        Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilere kentin lezzetleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası öğrencilere Kırklareli'nin meşhur yemekleri tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilere kentin lezzetleri tanıtıldı.

        Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selman Bayındır ve Öğr. Gör. Aykut Aybaş tarafından öğrencilere bölge mutfağının karakteristik özellikleri, geleneksel yemek kültürü ve yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçleri anlatıldı.

        Daha sonra öğrenciler sini mantısı, kaçamak, kuzu kapama, tavuk kapama, pırasalı kol böreği ve tarhana çorbasının hazırlanışını deneyimledi.

        Programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Can Demirel ve akademik personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi
        Lüleburgaz'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
        Lüleburgaz'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
        Kırklareli'nde kaza
        Kırklareli'nde kaza
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa