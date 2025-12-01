Uluslararası öğrencilere Kırklareli'nin meşhur yemekleri tanıtıldı

Daha sonra öğrenciler sini mantısı, kaçamak, kuzu kapama, tavuk kapama, pırasalı kol böreği ve tarhana çorbasının hazırlanışını deneyimledi.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selman Bayındır ve Öğr. Gör. Aykut Aybaş tarafından öğrencilere bölge mutfağının karakteristik özellikleri, geleneksel yemek kültürü ve yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçleri anlatıldı.

