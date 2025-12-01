Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Özel İdaresince yapılan Tozaklı köyündeki düğün salonunun açılışına katıldı.

Vali Turan, açılışta yaptığı konuşmada Tozaklı köyüne değer katacak salonun düğün, toplantı ve her türlü etkinlikte buluşma noktası olacağını söyledi.

İl Özel İdaresine teşekkür eden Turan, köylerin gelişimine destek olmak için yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından salonun açılış kurdelesi kesildi.

- Vali Turan'dan Kaynarca Belediyesine ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaynarca Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Turan da Çevikbaş'a çalışmalarında başarılar diledi.