Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan ve eşi Nihal Turan, 2015 yılında İspanya'da denizde iki öğrencisiyle boğulan öğretmen Ümit Nalbant'ın ailesini ziyaret etti.
Aile ile sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.
