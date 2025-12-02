Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan muhtarlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        02.12.2025 - 13:11
        Kırklareli Valisi Turan muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Turan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Enver Özderin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda köylere ulaştırılan hizmetler, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı çalışmaları, düzensiz göçle mücadele ve kış tedbirleri ele alındı.

        Vali Turan, özellikle kış aylarına yönelik tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

        Sahadaki sorunların çözümünde bu tür toplantıların önemli bir rol oynadığını belirten Turan, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

