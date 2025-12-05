Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 08:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 39 AEK 095 plakalı motosiklet ile 39 TA 016 plakalı otomobil Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!

        Benzer Haberler

        Otoban gibi duble yol Edirne-Kırklareli yolunda çalışmalar sona yaklaşıyor:...
        Otoban gibi duble yol Edirne-Kırklareli yolunda çalışmalar sona yaklaşıyor:...
        Kırklareli Valisi Turan, şehit annesinin elini öptü
        Kırklareli Valisi Turan, şehit annesinin elini öptü
        Kırklareli'nde Şehit Anıl Yalap parkı açıldı
        Kırklareli'nde Şehit Anıl Yalap parkı açıldı
        Kırklareli'nde özel bireylerin yetenekleri dakikalarca alkışlandı Özel bire...
        Kırklareli'nde özel bireylerin yetenekleri dakikalarca alkışlandı Özel bire...
        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 24 şüpheli tutu...
        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 24 şüpheli tutu...
        Trakya'dan kasım ayında 186,5 milyon dolar ihracat yapıldı
        Trakya'dan kasım ayında 186,5 milyon dolar ihracat yapıldı