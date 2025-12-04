Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında kasım ayında düzenlenen 19 operasyonda 45 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Turan, Kırklareli'nin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Turan, kasım ayı verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kasım ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 19 operasyon gerçekleştirilmiş, 45 kişi yakalanmış, 24 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca 19 araca el konulmuştur. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 4 operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir."