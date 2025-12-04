Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında kasım ayında düzenlenen 19 operasyonda 45 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:50
        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
        Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Turan, Kırklareli'nin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Turan, kasım ayı verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kasım ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 19 operasyon gerçekleştirilmiş, 45 kişi yakalanmış, 24 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca 19 araca el konulmuştur. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 4 operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir."

        Turan, geçen ay iki organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, diğer 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 13 operasyon düzenlendiğini dile getiren Turan, gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını kaydetti.

