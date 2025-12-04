Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye ceza uygulandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetim yaptı ve vatandaşların ihbarlarını değerlendirdi.

        Bir ihbarı inceleyen ekipler, 8 Kasım Mahallesi'nde boş araziye hafriyat, mobilya, karton, ağaç dalları ve çim döküldüğünü tespit etti.

        Ekipler, çevre kirliliğine neden olan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!

        Benzer Haberler

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Kırklareli Valisi Uğur Turan'...
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Kırklareli Valisi Uğur Turan'...
        1. Ordu Komutanı Ersay Kırklareli'nde
        1. Ordu Komutanı Ersay Kırklareli'nde
        Babaeski'de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edi...
        Babaeski'de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edi...
        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı
        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi