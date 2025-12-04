Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye ceza uygulandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan kişiye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetim yaptı ve vatandaşların ihbarlarını değerlendirdi.

Bir ihbarı inceleyen ekipler, 8 Kasım Mahallesi'nde boş araziye hafriyat, mobilya, karton, ağaç dalları ve çim döküldüğünü tespit etti.

Ekipler, çevre kirliliğine neden olan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin lira idari para cezası uyguladı.