Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı İsmail Koçak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Engellilerin eğitim, istihdam, sağlık ve erişebilirlik gibi alanlarda sorunlarla karşılaştığını belirten Koçak, "Engelliler için erişebilirlik lüks değil, haktır. Toplumsal önyargıların ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için acil adımlar atılması gerekiyor." dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade eden Koçak, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve kapsayıcı koşullara kavuşmasının önemini vurguladı.