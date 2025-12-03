Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:35
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı İsmail Koçak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

        Engellilerin eğitim, istihdam, sağlık ve erişebilirlik gibi alanlarda sorunlarla karşılaştığını belirten Koçak, "Engelliler için erişebilirlik lüks değil, haktır. Toplumsal önyargıların ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için acil adımlar atılması gerekiyor." dedi.

        Herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade eden Koçak, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve kapsayıcı koşullara kavuşmasının önemini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

