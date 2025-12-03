Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıkta Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, kış aylarında beklenen meteorolojik koşullar ile olumsuz hava şartlarında alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.
Kaymakam Özderin, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
- Su verimliliği ve sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su verimliliği ve sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce Büyükkarıştıran İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.
Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.
Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.
