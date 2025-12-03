Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:16
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, kış aylarında beklenen meteorolojik koşullar ile olumsuz hava şartlarında alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.

        Kaymakam Özderin, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

        - Su verimliliği ve sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi

        Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su verimliliği ve sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce Büyükkarıştıran İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

        Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.

        Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

