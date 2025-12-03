Engelli çift halterle hayata daha güçlü tutunuyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan bedensel engelli Hasan ve Senem Lağımcı çifti, halter sayesinde hem sosyalleşti hem de yaşam kalitelerini artırdı.

51 yaşındaki Hasan ile 38 yaşındaki Senem Lağımcı çifti, yaklaşık 15 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendi.

Yaşamlarını tekerlekli sandalyeye bağımlı sürdüren çift, 2 yıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğünün halter kursuna gidiyor.

Halter antrenörü Ayşegül Sekmen koordinesinde çalışmalarını sürdüren çift, haftanın 3 günü antrenmana katılıyor. Lağımcı çifti, gelecek yıl düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor.

- "Yaşamak çok güzel, her şekilde tadını almalı"

Senem Lağımcı, AA muhabirine, sporla yaşamlarının kolaylaştığını söyledi.

Spor sayesinde engelleri aştıklarını belirten Lağımcı, "Spor psikolojik olarak iyi geldi. En azından gelebileceğimiz bir yer var. Severek ve isteyerek geliyoruz." dedi.

Sporla öz güveninin, yaşam kalitesinin arttığını ve hayata bakış açısının değiştiğini anlatan Lağımcı, halterde Türkiye şampiyonluğunu hedeflediklerini dile getirdi.

Engellere sığınıp eve kapanmanın bir getirisi olmadığını ifade eden Lağımcı, şöyle konuştu:

"Her şeyin üstesinden gelmek bence zorlukları aşmaktır. Çünkü eve kapanmakla bir yere varamazsın. Dışarı çıkman, gezmen, sosyalleşmen lazım. Engelliyim ama yine de yaşamayı çok seviyorum. Kendi bakımımı yapıyorum, geziyorum, dolaşıyorum, sporuma geliyorum, kendime çok vakit ayırıyorum. Bütün engelliler de böyle olmalı bence. İçeri kapanmamalı, dışarıya çıkmalı, gezmeli, dolaşmalı. Dünya çok güzel, yaşamak çok güzel, her şekilde tadını almalı."

- "Spor yapmaya engel yok"

Hasan Lağımcı ise spor salonuna geldiğinde kendini mutlu hissettiğini söyledi.

Sporla zinde kaldığını dile getiren Lağımcı, sporun ruhsal ve fiziksel olarak kendisine iyi geldiğini anlattı.

Sosyal çevrelerinin de sporla değiştiğini belirten Lağımcı, "Bütün gün evdeydik ama buraya gelince daha farklı oldu bizim için. En azından arkadaş edindik. Buraya geldiğimde kendimi sağlıklı hissediyorum, yani ayaklanmışım da koşuyormuşum gibi hissediyorum. Dışarıda ne yaşarsan yaşa, buraya geldiğinde hepsi siliniyor. Sanki sana 'reset atmışlar' gibi oluyorsun. Spor güzel bir şey, spor yapmaya engel yok." dedi.