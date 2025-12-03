Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda engelliler gösteri sundu.

Vali Uğur Turan, konuşmasında, engellilerin toplumun en önemli bireyleri arasında bulunduğunu belirtti.

Engelliliğin bir eksiklik olmadığını ifade eden Turan, doğru desteklendiğinde topluma destek katan farklı bir yaşam deneyimi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların sosyal devlet ilkesinin adalet ve eşitlik temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Engelli bireylerin eğitime, istihdama, bakıma, sosyal hayata ve toplumsal yaşama tam ve etkin katılımı devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda ülkemiz genelinde evde bakım yardımı, engelli ailelere yönelik sosyal ve ekonomik destekler, engelli bireylerin istihdamını arttırmaya yönelik programlar, gündüzlü bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetleri, erişilebilirlik uygulamaları gibi çok yönlü çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Kırklareli olarak bu vizyon doğrultusunda önemli mesafeler kaydettik. Şehrimizde engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik tüm kurumlarımızla işbirliği içindeyiz."