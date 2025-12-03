Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı

Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adının verildiği park törenle açıldı.

Kırklareli Belediyesince TürkAkım'ın desteği ile Atatürk Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılış törenine, şehidin annesi Kıymet ve babası Elmas Yalap, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Turan, törende şehit Anıl Yalap'ın adını taşıyan parkın açılışında bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Sadece bir park değil, vatan toprağı için canını adayan bir şehidin hatırasını ebediyen yaşatacak bir mekanın şehre kazandırıldığını ifade eden Turan, şehit Yalap'ın milletin hürriyeti, devletin bekası ve Türk bayrağının sonsuza dek dalgalanması için gözünü kırpmadan şehadete koşan bir kahraman olduğunu söyledi.

Vatanın geleceği için verilen her şehidin, milletin kalbinde sönmeyen bir ışık, nesiller boyu aktarılacak bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Şehitlik, bu milletin en yüce mertebesidir ve şehitlerimizin bıraktığı miras, bizim için namus borcudur.' Kamu ve özel sektör işbirliğinin kıymetli bir örneği olan bu yatırımlar, mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltmekte, ailelerimize, çocuklarımıza nefes alanı oluşturmaktadır. Hem çevresel hem sosyal anlamda değer katan bu proje, şehrimizin gelişimine önemli bir katkı sunmuştur." Belediye Başkanı Bulut da şehit Anıl Yalap'ın aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatabilmek için parka adını verdiklerini dile getirdi. Kentte her mahallede yeşil alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Bulut, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Nisan 2018'de şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adının verildiği parkın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bulut, şehit annesine Türk bayrağı hediye etti.