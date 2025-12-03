Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı

        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adının verildiği park törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adının verildiği park törenle açıldı.

        Kırklareli Belediyesince TürkAkım'ın desteği ile Atatürk Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılış törenine, şehidin annesi Kıymet ve babası Elmas Yalap, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri katıldı.

        Vali Turan, törende şehit Anıl Yalap'ın adını taşıyan parkın açılışında bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

        Sadece bir park değil, vatan toprağı için canını adayan bir şehidin hatırasını ebediyen yaşatacak bir mekanın şehre kazandırıldığını ifade eden Turan, şehit Yalap'ın milletin hürriyeti, devletin bekası ve Türk bayrağının sonsuza dek dalgalanması için gözünü kırpmadan şehadete koşan bir kahraman olduğunu söyledi.

        Vatanın geleceği için verilen her şehidin, milletin kalbinde sönmeyen bir ışık, nesiller boyu aktarılacak bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Şehitlik, bu milletin en yüce mertebesidir ve şehitlerimizin bıraktığı miras, bizim için namus borcudur.' Kamu ve özel sektör işbirliğinin kıymetli bir örneği olan bu yatırımlar, mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltmekte, ailelerimize, çocuklarımıza nefes alanı oluşturmaktadır. Hem çevresel hem sosyal anlamda değer katan bu proje, şehrimizin gelişimine önemli bir katkı sunmuştur."

        Belediye Başkanı Bulut da şehit Anıl Yalap'ın aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatabilmek için parka adını verdiklerini dile getirdi.

        Kentte her mahallede yeşil alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Bulut, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

        Programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu.

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Nisan 2018'de şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adının verildiği parkın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bulut, şehit annesine Türk bayrağı hediye etti.

        Park içerisinde çay bahçesi, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol sahası yer alıyor.﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli Üniversitesi'nde tavuklu pilav yiyen 53 öğrenci zehirlenme şüphe...
        Kırklareli Üniversitesi'nde tavuklu pilav yiyen 53 öğrenci zehirlenme şüphe...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut altyapı çalışmaları için "maaşından" feda...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut altyapı çalışmaları için "maaşından" feda...
        Engelli çift halterle hayata daha güçlü tutunuyor
        Engelli çift halterle hayata daha güçlü tutunuyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa