Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile üniversite öğrencilerinin dini, manevi ve sosyal alanlardaki uygulama deneyimlerini güçlendirmeyi, ilde yürütülen din hizmetlerine destek sunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Sosyal sorumluluk çalışmalarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin toplumla daha güçlü bir etkileşim kurmasına yönelik fırsatların artırılacağını aktaran Ak, iş birliğinin üniversitenin toplumsal katkı misyonunu da güçlendireceğini ifade etti.

        Öğrencilere deneyim edinme, manevi danışmanlık süreçlerini tanıma ve topluma yönelik hizmetlerde aktif rol alma imkanı sunacaklarını dile getiren Ak, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Ak ile İl Müftüsü Yusuf Eviş iş birliği protokolünü imzaladı.

        Törene, KLÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Prof. Dr. Murat Gençbay, Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Canlı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye ceza uygulandı
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye ceza uygulandı
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Kırklareli Valisi Uğur Turan'...
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Kırklareli Valisi Uğur Turan'...
        1. Ordu Komutanı Ersay Kırklareli'nde
        1. Ordu Komutanı Ersay Kırklareli'nde
        Babaeski'de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edi...
        Babaeski'de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edi...
        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı
        Kırklareli'nde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın adını taşıyan park açıldı
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...
        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlend...