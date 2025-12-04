Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Öğrencilere deneyim edinme, manevi danışmanlık süreçlerini tanıma ve topluma yönelik hizmetlerde aktif rol alma imkanı sunacaklarını dile getiren Ak, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin toplumla daha güçlü bir etkileşim kurmasına yönelik fırsatların artırılacağını aktaran Ak, iş birliğinin üniversitenin toplumsal katkı misyonunu da güçlendireceğini ifade etti.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile üniversite öğrencilerinin dini, manevi ve sosyal alanlardaki uygulama deneyimlerini güçlendirmeyi, ilde yürütülen din hizmetlerine destek sunmayı hedeflediklerini belirtti.

