        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:32
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Özderin, ziyaretlerde esnafın isteklerini dinledi.

        Bir süre esnaf ile sohbet eden Özderin, esnafa hayırlı işler diledi.

        - Belediye Başkanı Özalp'ten ziyaret

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Zeynep Sultan Adın'ı ziyaret etti.

        Özalp, ziyarette Adın'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Özalp, gençlerin sportif faaliyetlerle daha çok iç içe olması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

        Adın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        Pınarhisar ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.

        Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenerek takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.

        Ekipler, denetimde ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyip, satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.

        - Umre ödüllü bilgi yarışması yapılacak

        Diyanet İşleri Başkanlığınca umre ödüllü bilgi yarışması yapılacak.

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın lise ve üniversite öğrencileri arasında iki farklı kategoride gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Başvuruların Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden 15 Mart 2026'ya kadar süreceğini aktaran Eviş, yarışmanın 11 Nisan 2026 Cumartesi yapılacağını belirtti.

        Eviş, ülke genelinde dereceye giren öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderileceğini ifade etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 18 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Erikler ve Kadı köyleri ile Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar, Tastepe, Malkoçlar, Kula, Kocayazı, Kocatarla, Karaabalar, Elmacık, Devletliağaç, Beyci, Aşağıkanara, Ahmetler, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara ve Ahlatlı köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

