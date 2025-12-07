Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:29
        
        Vize'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Trafik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

        Balaban, kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, acil müdahale gereken durumlarda koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

        - Belediye Başkanı Gün, sporcuları ziyaret etti

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköyspor futbol takımını ziyaret etti.

        Sporcuların antrenmanını takip eden Gün, futbolcularla bir süre sohbet etti.

        Sportif faaliyetlere çok önem verdiğini ifade eden Gün, "Geleceğin teminatı çocukların yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

        - "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

        Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Sadıkağa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

