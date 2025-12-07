Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:11
        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti.

        Yürütülen trafik, asayiş ve düzensiz göç çalışmalarına ilişkin bilgi alan Turan, denetim faaliyetlerini takip etti.

        Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları da inceleyen Turan, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin devam ettiğini belirtti.

        Turan, personele görevinde başarı diledi.

