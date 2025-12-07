Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu

Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları da inceleyen Turan, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Yürütülen trafik, asayiş ve düzensiz göç çalışmalarına ilişkin bilgi alan Turan, denetim faaliyetlerini takip etti.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.