Yeni açılan yollarda ekiplerin asfalt öncesi malzeme serimi gerçekleştirdiğini ifade eden Talay, yeni yollar ile ilçe trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik'ten bilgi aldı.

Her fırsatta yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye gayret gösterdiğini ifade eden Özderin, ziyaretlerde vatandaşların isteklerini dinleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Sülün ile bir süre sohbet eden Özderin isteklerini dinledi.

Özderin, Poyralı Köyü Muhtarı Varol Nalbant ile Haviş Sülün'ü evinde ziyaret etti.

