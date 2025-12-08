Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:07
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Özderin, Poyralı Köyü Muhtarı Varol Nalbant ile Haviş Sülün'ü evinde ziyaret etti.

        Sülün ile bir süre sohbet eden Özderin isteklerini dinledi.

        Her fırsatta yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye gayret gösterdiğini ifade eden Özderin, ziyaretlerde vatandaşların isteklerini dinleme fırsatı bulduğunu belirtti.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nden Tozaklı köy yoluna bağlanan cadde ile Dere Mahallesi kaymakamlık lojmanları bölgesinde çalışmada bulundu.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik'ten bilgi aldı.

        Yeni açılan yollarda ekiplerin asfalt öncesi malzeme serimi gerçekleştirdiğini ifade eden Talay, yeni yollar ile ilçe trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

