Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Yıldız, Sakız, Umurca, Emirali ve Akça köylerini ziyaret etti.

        Köylerde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceleyen Yıldız, muhtarlardan bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen Yıldız talepleri dinledi.

        - Yol bakım ve onarım çalışması

        Pehlivanköy ilçesinde yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

        Pehlivanköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilit parke taşla kaplı cadde ve sokaklarda çökme oluşan bölümlerde onarımda bulunuyor.

        Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun yağışlar öncesi ekiplerin yollarda bakım ve onarım çalışması yürüttüğünü belirtti.

        Vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için çalıştıklarını aktaran Hoşgör, ekiplerin kısa sürede çalışmaları tamamlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde tarım fuarında sağlık bilgilendirmesi ve eğitim
        Kırklareli'nde tarım fuarında sağlık bilgilendirmesi ve eğitim
        Polisin Mobil Göç Noktası uygulama aracı ile denetimleri sürüyor
        Polisin Mobil Göç Noktası uygulama aracı ile denetimleri sürüyor
        Pınarhisar'da fiyat ve stok denetimi yapıldı
        Pınarhisar'da fiyat ve stok denetimi yapıldı
        Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor
        Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor
        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu