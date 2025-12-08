Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, köy ziyaretlerinde bulundu.
Yıldız, Sakız, Umurca, Emirali ve Akça köylerini ziyaret etti.
Köylerde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceleyen Yıldız, muhtarlardan bilgi aldı.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Yıldız talepleri dinledi.
- Yol bakım ve onarım çalışması
Pehlivanköy ilçesinde yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Pehlivanköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilit parke taşla kaplı cadde ve sokaklarda çökme oluşan bölümlerde onarımda bulunuyor.
Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun yağışlar öncesi ekiplerin yollarda bakım ve onarım çalışması yürüttüğünü belirtti.
Vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için çalıştıklarını aktaran Hoşgör, ekiplerin kısa sürede çalışmaları tamamlayacağını kaydetti.
