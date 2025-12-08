Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, sürdürülebilir balıkçılık için denetimleri önemsediklerini söyledi.
Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını belirten Karaca, denetimlerin her alanda sürdürüldüğünü kaydetti.
Karaca, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.