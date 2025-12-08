Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, sürdürülebilir balıkçılık için denetimleri önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını belirten Karaca, denetimlerin her alanda sürdürüldüğünü kaydetti.

Karaca, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını ifade etti.